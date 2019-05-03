"MBC مصر" تعرض 5 مسلسلات خلال شهر رمضان

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "قابيل" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة.

تتوزع أحداث العمل على خطوط درامية مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، إشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، وأحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين.

قابيل": محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج... ويُعرض بداية من غد "السبت" في تمام الساعة 9 مساءً.

بعد تألق لافت في الدراما والسينما خلال الأعوام الأخيرة، ينطلق النجم محمد ممدوح في أول بطولة له عبر شبكة قنوات "MBC مصر" من خلال مُسلسل "قابيل" في قصة مُثيرة تدور أحداثها حول جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة.

تتوزع أحداث العمل على خطوط درامية مُتشابكة صاغها فريق كتابة يضم: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف، وأخرجها كريم الشناوي. يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم الشباب، منهم محمد ممدوح، وامينة خليل، ومحمد فراج، وعلي الطيب، ونهى عابدين، وتامر نبيل، واحمد كمال، وبسنت شوقي وآخرين... - "فكرة بمليون جنية":

علي ربيع... ويُعرض بداية من غداً "السبت" في تمام الساعة 11 مساءً... بعد أن واصل نجاحه المسرحي الاسبوعي اللافت وحجز مكانة بين النجوم الشباب على خريطة

المسرح، يواصل نجم الكوميديا الشاب علي ربيع إطلالته للمرة الثالثة عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في الخريطة رمضان بعد تواجده الناجح والمميز ضمن أبطال مسرح مصر.

"فكرة بمليون جنية" كوميديا مميزة تدور أحداثها حول الشاب البسيط "علاء الدين مصباح" الذي يحلم بدخول كلية الهندسة ليُحقق أحلامه في الإختراع والإبتكار، وتحدث له مُفارقة في الحصول على مليون جنية يُحاول بها تحقيق بعض أفكاره بُمساعدة أصدقائه المُقربين مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

المُسلسل كتبه أمين جمال، وأخرجه وائل إحسان في ثاني تعاون له مع علي ربيع بعد مسلسل "سك على إخواتك" العام الماضي، ويُشارك في بطولته مع على ربيع كل من صابرين، وكريم عفيفي، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، واحمد السيسي، ووليد فواز، احمد سلطان وآخرين.

"شقة فيصل": كريم محمود عبد العزيز... ويُعرض بداية من غداً "السبت" في تمام الساعة 12 مساءً.

إطلالة مميزة للنجم الشاب كريم محمود عبد العزيز في أولى بطولاتة التلفزيونية عبر شبكة قنوات "MBC مصر". يغوص كريم محمود عبد العزيز ضمن مسلسل "شقة فيصل" في عالم الأغنية الشعبية حيث يحلم بأن يكون مُطرباً ويترك مدينته بورسعيد أملاً في أن يُحقق حلمه. وخلال مشواره المعقّد يواجه الكثير من الأزمات والإخفاقات إىي أن يجد من يُسانده ويؤمن بموهبته.

يُشارك مع كريم محمود عبد العزيز، ايتن عامر، أحمد فتحي، ونسرين

أمين، وصلاح عبد الله، ومُصطفي أبو سريع، ومي القاضي، وآخرين... وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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- "ولد الغلابة": أحمد السقا... للمرّة الثالثة عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان

يطل النجم أحمد السقا عبر قصة غير تقليدية تجري وقائعها في صعيد مصر من خلال أحداث مُسلسل "ولد الغلابة". يعمل "السقا" كمدرس للتاريخ في إحدي المدارس البسيطة بُمحافظة المنيا، ويعول أسرة كبيرة ويتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الجريمة رغماً عنه ودفاعاً عن أسرته. المُسلسل من إبداع الكاتب أيمن سلامة، ورؤية المخرج محمد سامي.

ويُشارك في البطولة مع أحمد السقا، مي عمر، ومحمد ممدوح، وهبة مجدي، وانجي المقدم، وكريم عفيفي، وادوارد، وهادي الجيار، وريم سامي وآخرين.

"زي الشمس" - دينا الشربيني

بعد أن رسخت نجوميتها عبر إطلالات مميزة ونوعية تنطلق النجمة الشابة دينا الشربيني في أولي بطولاتها الدرامية عبر شبكة قنوات MBC في رمضان، والثانية خلال مشوارها التليفزيوني من خلال مُسلسل "زي الشمس"، حيث تعيش "تاليا" بطلة المُسلسل صراع عائلي إنعكس على شخصيتها وعلى تصرفاتها وإندفاعها وجموحها في الحياة بعد دراستها للقانون.

تنطلق تاليا في أجواء غير مُستقرة تدفعها لعدد من ردود الأفعال غير المتوقعة، مما يُفجر الكثير من المُفاجآت. يُشارك في بطولة " زي الشمس" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم، أبرزهم جمال سليمان، واحمد داود، واحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، احمد مالك وآخرين.. والمُسلسل تأليف مريم نعوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

رامز في الشلال

رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات... ﯾبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في إحدي جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه!