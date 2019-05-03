بالصور.. أنت عمرى وألف ليلة وليلة تمتع جمهور الساقية

عاش جمهور ساقية عبدالمنعم الصاوى، مساء أمس، حالة من الانسجام مع رائعتى كوكب الشرق أم كلثوم أنت عمرى وألف ليلة وليلة، وذلك بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات خلال حفلها الشهرى والتى اعتادت أن تقدمه من خلال مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة فى الخميس الأول من كل شهر.
موسيقى أنت عمرى كانت إعلانًا رسميًّا لبدء الجزء الأول من الحفل، وهى منكلمات أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب.
وفى الجزء الثانى شدت كوكب الشرق برائعتها ألف ليلة وليلة كلمات الشاعر مرسى جميل عزيز وألحان الموسيقار بليغ حمدى.
الجدير بالذكر أن الساقية تقدم منذ أكثر من ثلاثة أعوام حفلتين متتاليتين لكوكب الشرق نظرًا للإقبال الشديد على الحفل، ومع ختام كل حفلة يصعد فريق مسرح
وعلى صعيد آخر شهدت قاعة الكلمة صالون التربية الخاصة، حيث قدمه كل من الدكتورة وسام منير متخصص التربية الخاصة والدكتور أحمد خيرى حافظ أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، وقد تحدثا عن بعض القضايا التربوية والنفسية المعاصرة ومنها قضايا التربية والتنمر والذكاء الاصطناعى والطلاق.
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