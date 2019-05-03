كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "mbc مصر" تعرض أولى حلقات مسلسلات رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لافتة هي الأولى من نوعها، قامت فضائية "أم بي سي مصر"، بإعلان موعد عرض مسلسلات رمضان المقبل ابتدائًا من غدًا السبت.