كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنة ماجد المصري تشارك في مسلسل رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة الشابة لمياء كرم، تصويرها مشاهدها في مسلسل "زلزال"، بطولة محمد رمضان وحلا شيحا وماجد المصرى و منى عبد الغنى ونسرين أمين وهنادى مهنا ومن تأليف عبد الحريم كمال وإخراج إبراهيم فخر والمقرر عرضه في دراما رمضان.

وعبرت لمياء عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي صورته منه حتى الحلقة الـ15 حيث يضم مجموعة من النجوم وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان ويجمعهما أكثر من مشهد خلال أحداث العمل مشددة على أنه فنان تحظى أعماله بمشاهدة كبيرة، فضلا عن وقوفها أمام الفنان ذو الخبرة الكبيرة ماجد المصري والمخرج إبراهيم فخر الذي دائما ما يوجهها في كيفية الإمساك بتفاصيل الشخصية.

أوضحت لمياء أنها تعلب شخصية "ريهام" تلك الفتاة التى تتميز بالسيطرة وقوة الشخصية والتسلط والحزم والشدة وهى صفات ورثتها عن والدها خليل السواح (ماجد المصري) من أعيان مدينة العياط بمحافظة الجيزة ووالدتها الفنانة منى عبدالغنى، حيث تعتبر هى الابنة الكبرى ولها شقيقتان إحداهما الفنانة هنادى مهنا مشيرة غلى أنها لأول مرة تجسد تلك الشخصية حيث تراهن على أن يكون الدور بمثابة نقلة في مشوارها الفنى.