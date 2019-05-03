كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء مسلسلات رمضان التي تعرضها "إم بي سي مصر" بدءا من غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة "mbc مصر" بدء عرض مسلسلات "رمضان" عبر شاشتها غدًا السبت. وكتبت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رمضان هيبتدي عندنا بكره.. انتظروا مسلسلات MBCMASR يوم السبت". ومن المقرر أن تعرض القناة 3 مسلسلات غدًا وهم كالأتي: Advertisements مسلسل "قابيل" في تمام التاسعة مساءً. مسلسل "فكرة بمليون جنيه" في الحادية عشرة مساءً. مسلسل "شقة فيصل" في الثانية عشرة منتصف الليل.

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