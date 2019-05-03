كارول سماحة تبهر الجمهور وتتألق على مسرح مكتبة الإسكندرية

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل “المؤتمر المصري لأمراض الصدر عند الأطفال” مساء 2 أيار/مايو الجاري.

وقدّمت كارول سماحة على مسرح مكتبة الاسكندرية باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

بعد الحفل، شاركت كارول الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو لها من السهرة وكتبت بتعليقها عليها: “يا له من حفل الليلة في الإسكندرية.. كان خارج هذا العالم”. وتألقت كارول سماحة في الحفل بفستان قصير من اللون الأزرق السماوي فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها وسحرت الجمهور.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف، لكنها لم تستقر بعد على الاسم النهائي لها.