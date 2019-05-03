هل ستتزوج زينة من هذا الرجل؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة زينة جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” بصورة ظهرت من خلالها بجانب محمد سمير أحد مديري الفنادق المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أصدقائها المقربين أيضًا .

وتفاجأ محبو “زينة” بتعليق من الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي قالت من خلاله: “ايه نقول مبروك قريب الصراحة هاندسم ولايق عليكى وصيه عليه يا زنزون لما انزل Usa “، لترد عليها زينة قائلة: “دا أخويا على فكرة”.

الجدير بالذكر أن “زينة” تصور حاليا فيلمها الجديد “كل سنة وأنت طيب”، والذي كان يحمل اسم “نصب تذكاري”، وتشارك في بطولته مع تامر حسني، وخالد الصاوي، وعزت أبو عوف، ومن إخراج سعيد الماروق.

يشار إلى أن “زينة” حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسلها الدرامي “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، الذي عرض عبر قناة “روتانا دراما”، وشاركها البطولة كل من نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، مي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، وآخرين، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد وشاحي.