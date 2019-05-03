ماغي بو غصن تعطي الأمل لمتابعيها.. “جرّب حبّ بتنحبّ”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن صورة جديدة على حسابها على انستجرام من جلسة تصويرية خاصة بمسلسل “بروفا” الرمضاني. وقد لفتت هذه الصورة أنظار متابعي ماغي بو غصن التي ظهرت بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانًا تميّز بتداخل لوني الباستيل الأزرق والحيادي. وقد أرفقت ماغي بو غصن الصورة بتعليق يعطي الأمل للمتابعين، إذ كتبت فيه: “جرّب حبّ… بتنحبّ”. إشارة الى أن ماغي بو غصن تلعب دور ليال في مسلسل “بروفا” الذي سيعرض على شاشتي LBCI و LDC خلال شهر رمضان المبارك.

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