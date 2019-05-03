ورد الخال ردًّا على العنصريّة: مسلسل أسود لبناني مئة بالمئة

متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت النجمة ورد الخال عن إيمانها المستمرّ بالدراما اللبنانية وقدرتها على المنافسة بقوّة خلال السباق الرمضاني، فنشرت عبر تطبيق الصور إنستغرام الإعلان الخاص بمسلسل “أسود” وأرفقته برسالة ضد العنصريّة.

وفي التفاصيل، فقد علّقت ورد الخال، صاحبة شخصية مارغو في مسلسل “أسود”: “بعد كلّ التعليقات العنصريّة على شغلنا كممثلين وعاملين بهذا القطاع ( لبناني مش لبناني) والتهميش من قبل البعض (إعلام وغير إعلام)، أحلى دعاية التالي: ما تحضروا”.

وأضافت ورد الخال: “وهلّق دعاية أحلى: مسلسل أسود مسلسل لبناني ١٠٠ بالـ١٠٠ (وبكل فخر)، اللي بيحبّونا كتير كتار ورح يحضرونا”.

“أسود” إنتاج شركة إيغل فيلمز- جمال سنّان، بطولة باسم مغنية، ورد الخال، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، وفاء طربيه، جان قسّيس، خالد السيّد، ماري أبي جرجس، وغيرهم.