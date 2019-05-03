دراجة نارية وتصميمات أزياء وصور نادرة بمعرض مقتنيات أودري هيبورن

بمناسبة مرور الذكرى الـ90 على ميلادها في بروكسل، يقدم معرض افتتح في المدينة البلجيكية لمحة عن حياة نجمة هوليوود الراحلة أودري هيبورن، بصور شخصية وأثواب وجوائز وإكسسوارات.

ويضم معرض "إنتيميت أودري" أو "أودري عن قرب"، الذي أشرف ابنها شون هيبورن فيرير على جمع معروضاته، المئات من الصور الشخصية والعامة منها صور أصلية وأخرى أعيدت طباعتها، إلى جانب مقتنيات تذكارية ظهرت في أفلامها ومنها الدراجة النارية الصغيرة التي استخدمتها في فيلم "عطلة رومانية" (رومان هوليداي) الذي فازت عنه بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة.





وقال فيرير، ابن الممثل الأمريكي ميل فيرير، إنه أراد تقديم لقطات ذات بعد شخصي من حياة الممثلة البريطانية التي كرست أعوامها الأخيرة من حياتها للأعمال الخيرية والإنسانية وأصبحت سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وأضاف: "عاشت حياة متواضعة وبسيطة، وربما كان هذا السر في استمرار شعبيتها حتى اليوم".

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ولدت هيبورن عام 1929 في بروكسل لأم هولندية وأب بريطاني، وانتقلت إلى لندن لممارسة فن الباليه، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى التمثيل، حيث صعدت على خشبة المسرح في نيويورك عام 1951 للمشاركة في مسرحية (جيجي) الغنائية على مسرح برودواي الشهير.



ولعبت هيبورن بطولة العديد من الأفلام الناجحة في الخمسينيات والستينيات من ضمنها "إفطار في تيفانيز" (بريكفاست آت تيفانيز) و"الأحجية" (شاريد) و"سيدتي الجميلة" (ماي فير ليدي). وتوفيت عام 1993 عن 63 عاما.

ويضم المعرض رسوم هيبورن لتصميمات أزياء وكتاباتها الإنسانية، ويستمر حتى 25 أغسطس/آب.



