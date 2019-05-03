الفنانة ندى بسيوني تهنئ المصريين باقتراب حلول شهر رمضان

هنأت الفنانة ندى بسيوني الأمة الإسلامية بقرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشرت "بسيوني" صورتها مدونا عليها "رمضان كريم" ونالت اعجاب متابعيها. يذكر أن احدث أعمال ندى بسيونى مسلسل مليكة والذى قُدّم فى شهر رمضان الماضى 2018 وجسدت ندى من خلال المسلسل دور خالة الفنانة دينا الشربينى بطلة العمل والذى حقق نجاحًا كبيرًا. قد يهمك أيضا:ندى بسيوني تدعم الفنانيين التشكيلين في فعاليات بينالي شرم الشيخ ندى بسيوني تُؤكّد أنّ "مليكة" له طعم خاص

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