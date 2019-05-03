15 مسلسلاً لن تشاهدها على "يوتيوب" في رمضان

تستحوذ شركة إعلام المصريين على نصيب الأسد، من عدد الأعمال التليفزيونية المشاركة في السباق الرمضاني، الذي ينطلق بعد ساعات قليلة، إذ تشارك بـ15 مسلسلًا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، كتب المنتج عمرو قورة أن "إعلام المصريين" لن تعرض مسلسلاتها عبر موقع "يوتيوب"، ولكن من خلال منصة رقمية جديدة اسمها "واتش إت"، وهي المعلومة التي أكدها في تصريح خاص لـ"مصراوي" مصدر من داخل الشركة.

يُذكر أن مسلسلات "إعلام المصريين"، هي: "هوجان"، "الواد سيد الشحات"، "ابن أصول"، "لآخر نفس"، "كلبش 3"، "البرنسيسة بيسة"، "زلزال"، "قمر هادي"، "طلقة حظ"، "بركة"، "لمس أكتاف"، "علامة استفهام"، "بدل الحدوتة 3"، "حكايتي"، "أبوجبل".

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