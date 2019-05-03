شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحتفل بعيد الربيع مع طلاب أكاديمية الفنون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم رامى صبرى، غدا السبت، حفلا غنائيا بمناسبة أعياد الربيع داخل أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى، فى تمام الساعة السابعة مساء، بالأرض الجديدة "معهد نقد فنى".

وكانت آخر حفلات رامى صبرى بجامعة عين شمس أبريل الماضى، احتفالا بختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور طلاب الجامعة وعدد من نجوم الفن .

من ناحية أخرى يستعد رامى صبرى لطرح أحدث ألبوماته فى الصيف ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم مديح محسن، وهانى رجب، وأحمد على موسى، وتامر حسين، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعى، وجلال الحمداوى، وطارق توكل، وتميم، ومدين، وشادى حسن.