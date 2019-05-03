شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك سعد لمجرد على غرار ميسى.. والجمهور : "سعد المشقر" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة فجرها المغنى المغربي سعد لمجرد لمتابعيه وجمهوره الكبير، بعد صورته الأخيرة التى نشرها عبر حسابه الشخصى منذ ساعات للنيوك لوك الجديد الذى ظهر عليه.

ونشر لمجرد صورة جديدة له بعد صبغ شعره باللون الأصفر الفاتح، والتى تشابه شكله فيها باللاعب الارجنتيني الشهير ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسبانى، وكتب عليها " حب الذات ليس أنانية، لا يمكن حقا ان تحب الآخرين حتى تعرف كيف تحب نفسك".

وسرعان ما تفاعل جمهور الفنان المغربي معه على الصورة التى نشرها، والتى حظيت بأكثر من 240 ألف إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات خلال ساعات قليلة من نشرها.

وجاءت أغلب التعليقات من قبل جمهوره حول الشبه الكبير الذى جمعه مع اللاعب الارجنتيني الشهير، وكتب أحد المعلقين "سعد المشقر"، بينما أشاد عدد كبير من متابعيه بالنيولوك الجديد.

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ولم تكن تلك الصورة هى الأولى للمغنى المغربي التى كشف فيها عن النيولوك الجديد له، حيث نشر صورة أخرى أمس له مع إحدى رسومات الجرافيتى، وكتب معلقا: "مهما كان الفعل الذى تقوم به تأكد أنه يجعلك سعيداً".

وشهدت الفترة الأخيرة تطورات فى قضية لمجرد الشهيرة فى الاعتداء الجنسي على احدى الفتيات، حيث صدر قاضى المحكمة تقريراً نهائياً يتهم فيه المغنى المغربي بالاعتداء الجنسي، وليس الاغتصاب، مما يعد تخفيفاً للحكم الذى قد يصدر الفترة القادمة عليه.

وأشارت بعض التقارير التى تناقلتها وسائل الاعلام المغربية، إلى أن المغنى سعد لمجرد يستعد لطرح أغنية جديدة الفترة المقبلة، بعد اطمئنانه على سير القضية بشكل سليم واقترابها من النهاية.