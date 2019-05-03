شاهدوا زواج نجمة مسلسل “صراع العروش” والنجم جو جوناس في لاس فيغاس

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 05:49 مساءً - تزوّجت الممثلة صوفي تيرنر من النجم الشهير جو جوناس، يوم الأربعاء بحفل سريّ للغاية في لاس فيغاس.

وفي التفاصيل، فقد توجه الثنائي لإتمام الزواج مباشرة بعدما شارك في حفل توزيع جوائز الـ Billboard حيث قدّم جو جوناس فقرةٍ غنائية مع شقيقيه كيفين ونيك.

نُشير إلى أن منسّق الأغاني ديبلو نشر فيديو من حفل الزواج عبر انستغرام، ظهرت فيه صوفي بطلة مسلسل “صراع العروش” بالفستان الأبيض إلى جانب جو.

والجدير ذكره، أن صوفي وجو على علاقة منذ عام 2016 وقد أعلنا خطوبتهما رسمياً بعد عام على التاريخ المذكور.



Advertisements