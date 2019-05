كليب What Do You Mean لجاستين بيبر يحقق 2 مليار مشاهدة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365 استطاع المرب والنجم الكندي الشهير جاستين بيبر أن يحقق نجاحا جديدا بكليب ” What Do You Mean ” والذي أطلقه عام 2015 أي مر على إطلاقه ما يقرب من 4 سنوات وقام بإخراجه المخرج العالمي براد فورمان. ووصلت، نسبة مشاهدة الكليب على موقع الفيديو الشهير “يوتيوب” إلى 2 مليار مشاهدة. وكان اسم المغني الكندي جاستين بيبر، قد ارتبط بتحقيق النجاحات المختلفة في عالم صناعة الموسيقي والغناء سواء من خلال أغنياته أو كليباته أو حضوره المثير للجدل دائما بالحفلات الكبرى. Advertisements وكان نجم البوب والمطرب الكندي الشهير جاستين بيبر، قد اشترك في أغنية سينجل جديدة مع المطرب العالمي ليل ديكي، و ذلك حسبما ذكر موقع ” elitedaily “. و من المقرر أن يتم إطلاق الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الخبرالذي استقبله عشاق الموسيقي و الغناء بحماس شديد . واعتبر قطاع كبير من محبي وعشاقي جاستين بيبر صاحب الـ 25 عام و ليل ديكي البالغ من العمر 31 عاما أن الاغنية ستكون مفاجأة لكل محبي موسيقي الراب والبوب حول العالم .

