علي ربيع يحقق أمنية شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في رمضان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري علي ربيع، نجم «مسرح مصر»، عن صورة من كواليس مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

علي ربيع، علق على الصورة قائلًا: «الحمد الله ربنا قدرني وعملتلك اللي كان نفسك فيه انتظروا امح الدولي في مسلسل فكرة بمليون جنيه، هتولع نار، هتبقي دمار أحلى مشهد في المسلسل انتظرونا رمضان يجمعنا علي ربيع تحيا لجمهور الإسماعيلي الكبير».

أمح الدولي، هو من أكبر مشجعي النادي الأهلي، والذي عبر عن أمنيته في دخول عالم التمثيل.

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مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول شخصية “علاء” أو علي ربيع، الذي يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات الصعبة التي يمر بها مجتمعه الصغير، الأمر الذي يدفعه إلى محاولة تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ويترتب على ذلك دخوله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.

مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، بطولة علي ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبدالعزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة “المتحدين” للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.

وكان علي ربيع، قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «سك على إخواتك»، والذي شارك فيه إلى جانب عدد كبير من النجوم الشباب ومنهم هنا الزاهد، وسهر الصايغ، صلاح عبدالله وسلوى خطاب وصبري فواز وكريم عفيفي وهادي الجيار وميرنا نور الدين وإسلام جمال وجيسي عبدو.