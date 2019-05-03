شيرين رضا تستمتع بوقتها في الغردقة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تتواجد الفنانة المصرية شيرين رضا في الجونة، حيث سافرت منذ أيام لقضاء أجازة عيد شم النسيم.

شيرين شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور لها من الجونة، وكان برفقتها السيناريست تامر حبيب، وظهرت شيرين بأكثر من طلة مميزة.

الفنانة المصرية علقت على الصور وقالت إنه ليس هناك أفضل من الهروب من زحام المدينة واللجوء إلى الشاطئ والاستمتاع بالبحر، ويكون الوضع أفضل عندما تكون محاطا بالناس التي تحبها.

Advertisements

شيرين ليست الوحيدة التي لجأت إلى الشاطئ بمجرد قدوم الصيف ففعلت مثلها رانيا يوسف، منى زكي، ونسرين أمين.

شيرين رضا كانت تنتظر عرض فيلمها الأخير «رأس السنة»، بعد أن رفضت النقابة عرضه بسبب مشاهده الجريئة.

فيلم«رأس السنة»، من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة إياد نصار، وأحمد مالك، وبسمة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وعلي قاسم، وهدى المفتي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة ومن هنا تنطلق الأحداث فتنكشف حقائق تغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.