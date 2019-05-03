بعد تسجيله بصوته.. محمد شاهين: لن أغني تتر مسلسل «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أعلن الفنان المصري محمد شاهين أنه لن يقوم بغناء تتر مسلسل «زلزال»، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

شاهين أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقال إنه للأسف لن يقدم التتر بصوته، وأشار إلى أنه يرضى يكل ما يأتي به الله، وأنه لن ييأس عن تحقيق أحلامه، وعن سعيه المتواصل.

المطرب الشاب لم يكشف عن سبب تراجعه عن تقديم التتر بعد تسجيله بصوته، واختتم رسالته بقوله إن الألبوم الخاص به سيصدر بعد شهر رمضان.

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جمهور محمد شاهين أكد له ان صوته في التتر كان جيد جدا، وطالبه عدد كبير من الفانز بألا يغضب، وتساءل بعضهم أيضا إن كان الفنان محمد رمضان له علاقة بما حدث.

مسلسل «زلزال» بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، ومنى عبدالغني، وسيتم عرضه في رمضان.

يُذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد عام 1995، وشارك في الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي، وحقق المركز الأول، وقدم بعد ذلك مع مينا عطا أغنيات ناجحة ومنها : «أنا الصاحب»، و«يلا يلا»، وحققت أغنياته نجاحا كبيرا بين الجمهور.