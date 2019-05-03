بعد إطلالتها في “لهون وبس”.. نانسي عجرم حديث أهل الفنّ والإعلام

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي هشام حداد لتكون مسك الختام.
وأعرب أهل الفن والإعلام عن إعجابهم في إطلالة نانسي خلال الحلقة التي حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة قياسية بعالم التلفزيون في لبنان.
ومن أبرز النجوم والفنانين الذين غرّدوا لـ نانسي نذكر إليسا، زين العمر، سيرين عبد النور، سليم عساف، ألين لحود، كارلا بطرس، وليد ناصيف، منير بو عساف، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين وأهل الصحافة.
تجدر الإشارة إلى أن حلقة نانسي عجرم في “لهون وبس” تتصدّر ومنذ عرضها قائمة العبارات الأكثر تداولًا في لبنان والوطن العربي.
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