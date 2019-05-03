نادين نسيب نجيم تنتصر وتحبط مخططات أعداء النجاح

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن تعرضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لحملة هجوم إلكترونية، وقامت في خضمها بعض الجهات وهم من أعداء النجاح والناجحين باختراق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أعلنت رسميًا عن استعادت الصفحة.

وكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” الشهير: “‏الحمدالله الحساب على الانستا رجع وشكراً لدكتور مازن يلي ساعدني ولكل حدا وقف حدي”.

تجرد الإشارة إلى أن نجمة رمضان نادين نسيب نجيم تخوض السباق الدرامي لهذا العام من خلال مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب النجمين قصي خولي ومعتصم النهار.