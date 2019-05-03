نجوم مسلسل “أسود” إلى اليونان تحضيرًا لرمضان

سافر فريق عمل مسلسل (أسود) للمنتج جمال سنان \ Eagle Films، إلى اليونان قبل يومين، لتصوير العمل الذي سينطلق عرضه خلال شهر رمضان المبارك عبر الـLbci والـLdc في لبنان والعالم العربي، وJawwy Tv في السعودية، لينافس خلال الشهر الفضيل بمادة درامية اجتماعية مشوّقة.

وفي سياق أحداث المسلسل، يتواجد حالياً النجم باسم مغنية والنجمة داليدا خليل في اليونان، لأيام، لتصوير المشاهد الأخيرة من العمل، على أن يعود الفريق إلى لبنان خلال أيام، مع انطلاق عرض المسلسل.

العمل الذي يتولى إخراجه سمير حبشي، من تأليف كلوديا مرشليان يلعب دور البطولة فيه النجوم باسم مغنية، ورد الخال، داليدا خليل، فيفيان أنطونيوس، الياس الزايك، أليكو داوود، القديرة وفاء طربيه، أنطوانيت عقيقي، جان قسيس، خالد السيد، نعمة بدوي، جمال حمدان، ماري أبي جرجس، رفقا الزير، روجيه صقر وغيرهم.