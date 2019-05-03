ميريام فارس في عيدها الـ36.. انفردت بالرقص الاستعراضي وعُيّنت سفيرةً لـ"غوغل"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتفلُ اليوم الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعيد مولدها الـ36، والتي نالت شهرة بسبب عروضها الاستعراضية خلال أغانيها، استطاعت بها جذب أنظار العالم أجمع على أدائها، بجانب امتلاكها صوتًا مميزًا، وقدرة على الغناء بعدة لهجات مختلفة.

ويرصد لكم "فوشيا"، أبرز المحطات في حياة النجمة اللبنانية، التي حاربت السرطان، وتغلّبت عليه، ولم تخفِ إصابتها به.

نشأتها

وُلدت ميريام فارس، في 3 مايو عام 1983، في قرية كفرشلال، صيدا في جنوب لبنان، لأبوين لبنانيين، ولها شقيقتان هما "جيهان" و"رولا"، واتخذت من شقيقتها "رولا" مديرة لأعمالها، والتي كتبت لها أغنية "هقلق راحتك"، وأحدثت تلك الأغنية صدى واسعًا، وحقّقت نجاحًا كبيرًا.

نجحت في توسيع دائرة جمهورها الذي شمل جميع الأوطان العربية، وخاصة لبنان ومصر، وامتهن والدها مجال تصميم الذهب والمجوهرات، وصمّم لها أظافر من ذهب، اشتهرت بها في بداياتها، أما والدتها وتُدعى "سهام"، فهي تعمل في تصميم الأزياء، والتي صمّمت لها العديد من الأزياء أهمها ما ارتدته في كليب "لا تسألني".

بدايتها الفنية

تعلّمت "ميريام" رقص الباليه في عمر الخامسة، ونجحت في المشاركة ببرنامج المواهب الذي كان يُذاع على التلفزيون اللبناني، وحصدت الجائزة الأولى، في عمر التاسعة.

وتخرّجت في معهد الموسيقى الوطني "الكونسرفاتوار"، وشاركت في سن الـ 16 من عمرها، في مهرجان الأغنية اللبناني على شاشة تلفزيون لبنان حيث ربحت الجائزة الذهبية، ثم شاركت في استوديو الفن ضمن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية، حيث لمع نجمها منذ صغرها.

وبعد تلك النجاحات التي حققتها "ميريام"، في صغرها، أنتجت شركة ميوزيك ماستر، أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" عام 2003 ، ثم صوّرت أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهما "أنا والشوق" و"لا تسألني"، ثم أطلقت في عام 2005، ألبومها الثاني الذي حمل عنوان "ناديني"، ثم ألبوم "بتقول إيه" عام 2008.

ألقابها

ولُقبت "ميريام" بـ"ملكة المسرح"، وكان ذلك في عام 2009، حيث كانت "ميريام" نجمة حفلات العالم العربي، وذلك بسبب استعراضاتها التي صاحبت غنائها، مما جعل الجميع يلقبها بـ"ملكة المسرح"، وذلك خلال حفل ليالي فبراير في الكويت.

ألبوماتها الغنائية

أصدرت "ميريام"، عام 2003، ألبومها الأول "أنا والشوق"، الذي ضم 8 أغنيات، من خلال شركة ميوزك بوكس، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق، وقامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب هما "أنا والشوق" و"لا تسألني".

ثم أصدرت ألبومها الثاني، في عام 2005، باسم "ناديني"، والذي جعل منها نجمة صف أول بامتياز، وأصبحت حفلاتها الأنجح في مصر، وصورت 3 أغنيات من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، هما "ناديني" و"هقلق راحتك" و"واحشني إيه".

وقامت بإطلاق ألبومها الثالث في عام 2008، باسم "مش أنانية"، والذي خلا من طريقتها الاستعراضية، وحقّق النجاح الأكبر، وحازت على لقب "نجمة الشباب الأولى" من خلاله، كما أن الألبوم احتوى على عدة أغنيات جعلت من "ميريام" نجمة فريدة، وهما "مكانه وين"، و"بتروح وأيام الشتي"، و"إيه اللي بيحصل".

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وأنشأت "فارس" في عام 2011، شركة الإنتاج الخاصة بها "ميريام ميوزيك"، وأنتجت لنفسها ألبوم "من عيوني"، والذي تصدّر مبيعات العالم العربي لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، حيث احتوى هذا الألبوم على عدة لهجات غنائية منها الإمارات والسعودية والعراق والمغرب أيضًا، وصورت 3 أغانٍ منهما فيديو كليب برقصاتها الاستعراضية الشهيرة.

وفي عام 2015 أصدرت ميريام ألبومها الرابع تحت اسم "آمان"، وتضمن 13 أغنية، أشهرها أغنية الألبوم نفسه "آمان"، و"دقوا الطبول"، وهما اللاتي صورتهما فيديو كليب، وحققتا نجاحًا كبيرًا، ثم في عام 2016 أصدرت أغنية تحت عنوان "غافي"، التي صورتها فيديو كليب، وتضمنت مشاهد حقيقية مع ابنها المولود الجديد "جايدن".

وفي 2018، أصدرت "ميريام" ألبومها الأخير "قومي"، الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية، وقد لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.

تجربتها في التمثيل

خاضت "ميريام" في عام 2009، وهي في عمر الـ 26، تجربة التمثيل من خلال آداء الدور الرئيسي في الفيلم الغنائي اللبناني "سيلينا"، وحققت نجاحاً باهراً من خلاله، ثم لعبت دور البطولة في مسلسل مصري اسمه "اتهام"، مع الفنان حسن الرداد، وذلك كان في رمضان 2014.

وفي رمضان 2010 قامت "ميريام" بعمل فوازير، سمّتها "فوازير ميريام فارس"، كأول فنانة لبنانية تعمل فوازير في مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا، ذلك ما جعل اسمها يرتبط بالفنانتين "نيللي وشيريهان" أسطورتي الفوازير في مصر.

"ميريام" سفيرة لـ"غوغل"

اختارت الشركة العالمية "غوغل" في عام 2011، النجمة ميريام فارس، سفيرة لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لكونها أكثر المشاهير العرب بحثًا في "جوجل".

سرُّ رشاقتها

تحدّثت "ميريام"، عن سر رشاقتها في وقت سابق، مؤكدةً عدم حبها لاتباع الحميات الغذائية، حيث إنها تمنعها من تناول الأطعمة التي تحبها، ولكنها تفضل تناول الوجبات الصحية وتتناولها بانتظام، بجانب أنها تتفادى تناول النشويات والوجبات السريعة والحلويات بكثرة، وتتركها فقط كمكافأة من حين إلى آخر، كما تشرب الكثير من المياه، بخلاف ممارستها لرياضة الجمباز، حيث تمارسها لمدة 3 مرات فى الأسبوع، ولمدة 90 دقيقة، بالإضافة إلى ممارسة رياضتي المشي والتسلق.

حقيقة إصابتها بالسرطان

وفي أواخر عام 2018، تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، إصابة "ميريام"، بالسرطان، حتى خرجت عن صمتها، وفجّرت المفاجأة، بأنه ليست مُصابة بالسرطان، ولكنها خضعت لعملية جراحية دقيقة، جعلتها تلغي الكثير من حفلاتها وتختفي لفترة ما.