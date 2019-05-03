ياسمين صبري ودينا الشربيني.. هل يقود "الجمال والجدل" للنجاح في دراما رمضان 2019؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخوض الفنانتان المصريتان ياسمين صبري ودينا الشربيني، اختبارًا جديدًا أمام الشاشة الصغيرة لإثبات قدراتهما التمثيلية عندما يقودان بطولة مسلسلي "حكايتي" و"زي الشمس"، على وقع جدل أثارته الشربيني بشأن علاقتها بالمطرب عمرو دياب كونه الداعم لها للحصول على بطولة العمل رغم إخفاقها في البطولة المطلقة الموسم الماضي.

في المقابل تدخل ياسمين صبري لأول مرة اختبار الظهور بدون مكياج في بطولة مطلقة تحاول على ما يبدو إثبات أنّ قدرتها الفنيّة تفوق جمالها لا سيما مع اعتبارها "حسناء الشاشة المصرية".

ويراهن منتجو مسلسلي "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية الشابة ياسمين صبري، ومسلسل "زي الشمس" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني، على نجاح العملين، خلال سباق رمضان المقبل، نظرًا لما تتميز به الفنانتان من شهرة واسعة واهتمام من قبل جمهورهما في العالم العربي.

وتعد ياسمين صبري واحدة من النجمات اللاتي اشتهرن بالجمال والطلّات الرائعة، بينما ارتبط اسم دينا الشربيني بالجدل باستمرار بسبب ارتباطها بالنجم عمرو دياب.

وتسعى النجمتان إلى نجاح المسلسلين، خاصة وأن ياسمين تخوض اول بطولة مطلقة لها، وتقدّم العمل بدون مكياج في معظم الحلقات، بينما تسعى دينا الشربينى إلى نجاحها في ثاني بطولة مطلقة لها، في ظل مشاركة عدد من النجوم معها في المسلسل مثل سوسن بدر وأحمد داوود وأحمد السعدني.

مسلسل "حكايتي" سيُعرض خلال شهر رمضان، عبر قنوات ON وdmc وcbc، وتدور أحداثه حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقّنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.

وجاء قرار الفنانة المصرية ياسمين صبري في بطولتها المطلقة الأولى بالاستعانة بالعديد من الوجوه الشابة مع بعض نجوم الصف الثاني، دون مشاركة أي نجم كبير، حتى يُباع العمل باسمها وحدها حتى لا تتكرر أزمتها السابقة مع الفنان التونسي ظافر العابدين في مسلسل "ليالي أوجيني" والتي انتهت باستبعادها من العمل واختيار النجمة أمينة خليل بدلاً عنها.

كانت ياسمين قدّمت دور البطولة النسائية في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم محمد أمام لكنه قرر عدم التعاون معها مجددًا، كما شاركت في بطولة فيلم "الديزل" مع الفنان محمد رمضان، وأثارت الكثير من الأزمات بسبب غيابها عن موقع التصوير، كما عرفها الجمهور من خلال مسلسل "طريقي"، برفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب كما تألقت في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.

Advertisements

واختيرت صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم عام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة، بعد أن لفتت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في الأعمال الدرامية.

وسبق أن خطفت دينا الشربيني الأضواء في أدوارها بمسلسلات "جراند أوتيل" و"أفراح القبة" و"موجة حارة"، وتسبب ذلك في منحها البطولة المطلقة العام الماضي والحالي.

وتُجسّد الشربيني في "زي الشمس" دور الشابة "تاليا" التي تخوض صراعًا طويلاً مع عائلتها، نظرًا للمشكلات الأسرية المعتادة في بعض أوساط المجتمع المصري، لتنعكس تلك المشكلات على طباع وتصرفات "تاليا"، وعلى حياتها اليومية، وجعلت أيامها غير مستقرة، واحتوت مشاهد المسلسل على العديد من الأدوار الحزينة.

وتعرّضت دينا الشربيني لانتقادات بسبب تصدرها صورة البوستر الدعائي لمسلسل "زي الشمس" وتهميش النجوم بجانبها مثل الفنان أحمد داوود وسوسن بدر وأحمد السعدني وجمال سليمان وريهام عبد الغفور.

رابط فيديو برومو مسلسل زي الشمس