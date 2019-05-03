شيريدان سميث تُقلق مُتابعيها بتغريدة ثم تحذفها: خطيبي ووالدته يُهدّداني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الممثلة البريطانية شيريدان سميث القلق بين جمهورها بعد أن اتهمت خطيبها "جيمي هورن" بتهديدها.

كما اتهمت والدة خطيبها أيضًا بقتل كلبها الأليف، وهو ما تسبّب في موجة غاضبة على مواقع التواصل.

ونشرت سميث البالغة من العمر 37 عامًا هذه المزاعم على "تويتر" لمتابعيها البالغ عددهم 6.6100 قبل أن تعود وتحذفها على الفور.

وكتبت: "لمعلوماتكم إذا اختفيت في أي وقت، أبحثوا عن جيمي وأمه التي قتلت كلبي، فهذه المرأة قادرة على أي شيء، وابنها يكرهني مثلها ويقومان بتهديدي يوميًا، الله يعلم كيف سينتهي هذا".

وتمت إزالة هذه التغريدة بسرعة من حسابها المعتمد، ولكن ليس قبل أن يعبر المعجبون عن مخاوفهم بشأن شيريدان.

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وعلّق أحد المستخدمين:" يا إلهي! ماذا يجري" ، بينما أضاف آخر: "هل سميث شيريدان على ما يرام؟ لقد رأيت للتو تغريداتها".

وبعد حذف التغريدة، كتب أحد المعجبين: "هذه تغريدة شيريدان تهمك للغاية.. لقد أخذتها الآن".

وقبل ثلاثة أيام فقط، نشرت شيريدان صورة شخصية لنفسها وجيمي.

وتمّت خطبة الممثلة لجيمي البالغ من العمر 28 عامًا، قبل ثلاثة أشهر فقط بعد أن التقيا في تطبيق المواعدة Tinder.