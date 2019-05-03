داليا البحيري تُشارك أحمد حلمي بمسلسل إذاعي

اسماء السيد - #"الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانة داليا البحيري مع الفنان أحمد حلمي في بطولة المسلسل الاذاعي الكوميدي بغنوان "وش في وش" الذي انطلق تسجيله مؤخراً لبثه خلال شهر رمضان عبر أثير شبكة "أنرجي". علماً أنه يُشكِّل التجربة رقم 12 لـ"حلمي" في الدراما الإذاعية. وتدور أحداثه حول أب تسافر زوجته في رحلة عمل بالخارج فيكون مسؤولاً عن رعاية أبنائه ويحاول أن يصطحبهم في زيارات للتعرف على عائلتهم بدلاً من تركهم للعب على الإنترنت والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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