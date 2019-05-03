راندا البحيري بطلة مسلسل إذاعي في رمضان

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة راندا البحيري بتسجيل مسلسلها الإذاعي الجديد "توأم روحي" المقرر بثه خلال شهر رمضان المقبل، وتشارك ببطولته أمام الفنان كريم عبد العزيز. حيث يباشر فريق العمل بتسجيل الحلقات بشكلٍ مكثّف في استوديوهات راديو النيل التي سيُذاع عبر أثيرها.

يُذكر أنه من تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير وسيتم إطلاق الدعاية الخاصة به عبر الاذاعة خلال ساعات، بعد انتهاء فريق العمل من تسجيل المقاطع الدعائية له.

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