تسريب الحلقة الأولى من مسلسل إيمي سمير غانم

واجه صناع مسلسل "سوبر ميرو" الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمي سمير غانم أزمة كبيرة بعد أن استطاع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب الحلقة الأولى من المسلسل.

وفي التفاصيل، تفاجأت الشركة المنتجة للعمل بنشر الحلقة الأولى على أحد المواقع الإلكترونية ووصل عدد المشاهدات في الساعات الأولى من تسريب الحلقة إلى أكثر من 500 ألف مشاهدة وهو ما أربك حسابات الشركة التي كانت تراهن على المسلسل في سباق رمضان وتحقيقه مركزاً متقدماً في السباق الرمضاني.

وأعلن المسؤولون بشركة الإنتاج أنهم استطاعوا التواصل مع إدارة يوتيوب وتم حذف الحلقة من كل المواقع وإعلان الملكية الفكرية للمسلسل وهو ما يجعل إدارة يوتيوب تحذف الحلقة مباشرة لو تم بثها مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" من بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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