شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "أيوب".. عبده سليم يلحن تتر "زلزال" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه الكبير فى رمضان 2018 بغنائه تتر مسلسل "أيوب" بطولة النجم مصطفى شعبان، يشارك المطرب والمحلن الشاب عبده سليم فى رمضان المقبل ملحنًا فقط لتتر مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، من غناء المطرب الكويتى نبيل شعيل، كلمات محمد الجمال، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

كان المطرب الكويتى القدير نبيل شعيل قد كشف عن مقطع من أغنية تتر مسلسل زلزال، معربا عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، قائلا "تشرفت بوجودى مع حبيبى وصديقى النجم الكبير محمد رمضان بغناء تتر مسلسل زلزال".

كما نشر النجم محمد رمضان، على "إنستجرام" مقطعا من تيتر مسلسل "زالزال" الذى سيخوض السباق الرمضانى 2019، وعلق رمضان قائلاً: "تشرفت بوجود صوت النجم الكبير نبيل شعيل على تتر مسلسلى القادم "زلزال "من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال إخراج العبقرى إبراهيم فخر".

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث، يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا، ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها لكى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط، وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.