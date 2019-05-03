شكرا لقرائتكم خبر عن مايسى ويليامز أكثر ممثلى GOT إعادة للمشاهد رغم تدريبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الممثلة العالمية مايسي ويليامز، رقما قياسياً فى عدد المرات التى اعتذرت فيها للمخرج والمصورين، أثناء تصوير مشاهد الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of thrones، حيث نجحت "آريا" فى النهاية بقتل ملك الليل وإنهاء امبراطورية الموتى الأحياء.

وقالت آريا وفقاً لتصريحاتها لجريدة eonline" أعتقد اننى ربما أحمل الرقم القياسي لأغلب الاعتذارات فى تصوير المشاهد بالتحديد فى ذلك الحلقة"، مضيفة: "لقد طلب منى التدريب منذ أكثر من عام قبل تلك الحلقة، ولكن فى الحقيقة هناك فارق كبير بين التدريب واللحظة الحاسمة التى تتطلب منى القيام بذلك".

وأشاد الكاتب ديفيد بينيوف ، بتصوير المشاهد التى تقوم بها "ويليامز" فى الكثير من الحلقات السابقة، قائلاً:"آريا شخصية مبدعة تقوم بكل تلك المشاهد بمفردها، لديها "دوبلير" ولكنها تجتاز الكثير من المشاهد الصعبة والخطرة بمفردها".

وقالت الممثلة ايمليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان عن مشهد النهاية الذى جسدته ويليامز بقتلها لملك الليل "لقد كنا جميعاً نصفق لها فى الكواليس لبراعة المشهد الذى ظهرت فيه آريا من الضباب وكأنها مدربة بشكل كبير عليه قبل ذلك".

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واختتمت آريا ستارك تصريحاتها للصحيفة قائلة "كل المغامرات والمهارات التى أتقنتها آريا على مدار المواسم الماضية، كانت من أجل تلك الليلة، من أجل الخروج بمشهد رائع يحظى على إعجاب الكثيرين، وهو ما حدث، وأنا ممتنة لأن مشهد قتل النايت كينج كان لى، وليس لكيت هارينتجتون".

وحققت الحلقة الثالثة من الموسم رقماً قياسياً جديداً بعد تخطيها حاجز الـ8 ملايين تغريدة عبر موقع تويتر خلال ساعات قليلة، لتصبح أكثر حلقات الدراما تحقيقاً لذلك الرقم.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.