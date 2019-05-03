شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "حكايتى" لـ ياسمين صبرى فى مدينة السينما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى مشاهدهم، اليوم الجمعة، فى مدينة السينما وتجمع المشاهد بين الفنانين أحمد بدير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرين من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول "داليدا" الفتاة التى تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعانى بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة فى ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمرو صحصاح ومحمد عبد السيد وآخرين.