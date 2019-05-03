شكرا لقرائتكم خبر عن يروى معاناة نكبة فلسطين.. عرض فيلم "البرج" النرويجى لأول مرة فى البحرين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مملكة البحرين، غدا، السبت، عرض فيلم "البرج" لأول مرة، وذلك فى ختام برنامج "120 كغ"، ويعرض الفيلم فى سينما يتيم، فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويدور فيلم "البرج" للمخرج "ماتس جرود" حول حكاية معاناة اللاجئين الفلسطينيين بعد تهجيرهم من منازلهم عام 1948م، وذلك عبر قصة نزوح عائلة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر أحد عشر عامًا إلى مخيم اللاجئين الواقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان جدها من أوائل من استقروا فى المخيم.

وتتوالى أحداث الفيلم ليعطى الجد لحفيدته مفتاح منزله فى الجليل، مما يعزز من مخاوفها حول فقدان جدها لأمل العودة إلى وطنه يوما ما، وأثناء رحلة بحثها عن هذا الأمل، تجمع شهادات عائلتها من جيل إلى آخر.



مشهد آخر من فيلم البرج عن نكبة فلسطين

وتأتى هذه الفعالية فى إطار تعاونٍ بين هيئة البحرين للثقافة والآثار و"موانئ"، وبالتنسيق مع عائلة يتيم، حيث تم تدشين "سينما يتيم" لتحتضن سلسلة عروض لأفلام تلقى الضوء على

موضوعات متعلقة بالعمارة، الإنسان، الهوية والصلة ما بين الذاكرة والمكان.

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مشهد من فيلم البرج عن نكبة فلسطين

هذا وتم اختيار عنوان "120 كغ" للعروض السينمائية الحالية فى سينما يتيم، إشارة إلى الفترة التى منحت فيها الخطوط الجويّة البريطانيّة لما وراء البحار فى العام 1945م لبابكو شهادة لاستيراد 120 كغ من الأفلام عن طريق الشحن الجوى فى الأسبوع من كراتشى، وذلك لمعالجة مشكلة تأخر شحنات توريد الأفلام، وهو ما ساهم فى تطوير السينما فى مملكة البحرين.



فيلم البرج النرويجى

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع "سينما يتيم" جاء تلبيةً لمبادرة "نداء المنامة" التى أطلقتها هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال شهر يناير الماضى التى تهدف إلى إعادة إحياء المدينة من أجل إدراجها على قائمة التّراث الإنسانى العالمى لليونيسكو كأحد مدن الإبداع فى العالم.

وتشمل المبادرة العديد من الشراكات والتفاعلات المجتمعية، التى تتضمن بدورها فعاليات متنوعة ما بين الجولات المفتوحة للجمهور للتعرف على ملامح مدينة المنامة التاريخية، العمرانية والثقافية، بالإضافة إلى اللقاءات التى يلتقى فيها المهتمّون بالثقافة وجماليات المدينة مع أهاليها فى استعادة لهويتها وروح المكان.