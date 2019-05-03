شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إليسا تودع صديقها الفرنسى الراحل أليكس برسالة حزينة.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن صدمتها بوفاة صديقها الفرنسى المقرب أليكس، والذى ودعته بصورة ورسالة حزينة قالت فيها "ربما روحك تستريح.. ستظل فى قلبى دائمًا.. أرقد فى سلام يا صديقى".

صورة إليسا مع صديقها الفرنسى الراحل أليكس، لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على السوشيال ميديا، حيث حصدت ما يزيد عن 111 ألف إعجاب ومئات التعليقات التى واستها بسبب رحيل صديقها.



إليسا وصديقها الراحل أليكس

وظهر أليكس مع إليسا فى عدة مناسبات من قبل، حيث تلتقى به دائمًا عند زيارتها لفرنسا وآخر تلك الزيارات كانت خلال العالم الماضى فى إحدى فعاليات الموضة بباريس، وخطف الأنظار وقتها بمرافقته لها ونشرها صور تجمعها به ووصفته بصديقها المفضل قبل أن تعلن خبر رحيله اليوم.

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وعلى جانب آخر، نشرت إليسا صورة أخرى عبر أحدى صفحاتها على السوشيال ميديا، لنهر النيل فى القاهرة، وعلقت عليها "صباح النيل"، بينما غردت للفنانة اللبنانية نانسى عجرم "أحبك نانسى عجرم.. يباركك الله".



تدوينة إليسا



إليسا مع أصدقائها