شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس صديق كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أوس أوس سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "هوجان" الذى يقوم ببطولته محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى مسلسل "الواد السيد الشحات"، حيث يحل عليه كضيف شرف مع نجمى المسلسل أحمد فهمي وهنا الزاهد.

ومن المفترض أن يظهر أوس أوس خلال أحداث المسلسل من خلال شخصية باسم "حورس" الذى يرافق كريم محمود عبد العزيز فى بداية أحداث المسلسل حيث يلعب دور صديقه ورفيق دربه خلال العمل المقرر طرحه فى رمضان 2019.

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مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.



