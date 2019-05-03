شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الرسمى لمسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجى" البرومو الرسمى لمسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه رمضان المقبل، ويظهر فى البرومو معاناة بطلة العمل للوصول للغز الذى يحيط بزوجها المتوفى فتحى عبد الوهاب. تجسد "ياسمين" خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هى وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق. مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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