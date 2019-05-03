"الحياة" تعرض 5 مسلسلات على شاشتها في رمضان.. بينها 3 حصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت شبكة تليفزيون"الحياة" عن الأعمال الدرامية التي ستعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان 2019، إذ تعرض 5 مسلسلات منها 3 حصريًا، وهي "البرنسيسة بيسة" و"لآخر نفس" و"هوجان" بالإضافة إلى مسلسلي "طلقة حظ" و"علامة استفهام" .

البرنسيسة بيسة

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تجسّد مي عز الدين من خلاله شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة عن عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض "إتاوات" على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين كما يظهر شخص يدعي أنه ابن عمها وأحق بالميراث، لتدور بعض المفارقات الكوميدية.

ويشارك في بطولة العمل مي عز الدين، بوسي، ونجم "مسرح مصر" محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي.

لأخر نفس

مسلسل" لأخر نفس"، تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حول مهندسة تتعرض لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها بمفردها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

يشارك في بطولة العمل "ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم"، ومن تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

هوجان

مسلسل "هوجان" تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة هوجان في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

Advertisements

ويشارك في بطولته محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

علامة استفهام

مسلسل "علامة استفهام" تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب السكندري الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولته محمد رجب وهيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكي، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودي، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

طلقة حظ

مسلسل"طلقة حظ" تدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما في المنزل، وهي إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدي وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدي، وتواجه العائلة العديد من المواقف في حياتهم.

يشارك في بطولته مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي".

كما تقدم القناة لجمهورها برنامج المقالب "هاني في الألغام" ويقدمه الفنان هاني رمزي.