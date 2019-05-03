بالفيديو- مي عز الدين تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها في "البرنسيسة بيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تحدثت الفنانة مي عز الدين، عن شخصية "سكسكة" التي تقدمها في مسلسل"البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه في شهر رمضان على شاشة "الحياة".

وقالت "مي" خلال لقاءها ببرنامج "عين" المعروض علي شاشة "الحياة"، إن الشخصية التي تقدمها مختلفة تمامًا عن شخصية "أطاطا"، مشيرة إلى أنها لن تصل إلى ما قدمه محمد سعد لأنه نجم كبير وحقق نجاحات كثيرة.

وتابعت: "سكسكة" شخصية متعبة للغاية، ومكياج الشخصية كان يستغرق ما يقرب من 4 ساعات، مضيفة أن الملابس التي ترتديها لتظهر "بطنها مرتفعة" تجعلها تشعر بحرارة شديدة عند تصوير المشاهد.

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وأضافت: الشخصية مرهقة جدًا بالنسبة لي، لأن "سكسكة" إمرأة عصبية، ولا أنكر أني تعبت كثيرا من أجلها، ولكن حبي للشخصية وتقديمها "هون عليا" هذه المتاعب، وأتمني أن تنال رضا الجمهور.

مسلسل"البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين وحجاج عبدالعظيم، بوسى، ونجم "مسرح مصر" محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحسام داغر، وإيمان السيد، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي.