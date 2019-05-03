"القاهرة والناس" تكتفي بعرض "حدوتة مرة" و"الزوجة 18" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أعلنت شبكة تليفزيون"القاهرة والناس" عن الأعمال الدرامية التي تعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان 2019،إذ اكتفت بمسلسلي"حدوتة مرة" و"الزوجة 18 ".

مسلسل "حدوتة مرة" تدور أحداثه حول امرأة تُدعى "مُرة" تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، ويشارك في بطولة العمل القدير عبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد صفوت، ومحمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، ومن إخراج ياسمين أحمد.

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يشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.

مسلسل "الزوجة 18" تدور قصته حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية.

يشارك في بطولته حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي وعدد من الوجوه الصاعدة، وهو من إخراج مصطفى فكري.

