إيرادات الخميس.. "Avengers" يحافظ على الصدارة و"Dumbo" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 2 مايو، إيراد قُدر بمليون و744 ألفًا و299 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 107 آلاف و769 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 65 ألفًا و476 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعدما حقق 44 ألفًا و710 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، ووصلت إيراداته 44 ألفًا و240 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، بعدما حقق 31 ألفًا و326 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 28 ألفًا و994 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Intruder" بطولة Meagan Good، وحقق أمس 25 ألفًا و93 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Wonder Park" والذي حقق 19 ألفًا و514 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 11 ألفًا و968 جنيهًا.