بعد تعرض لوعكة صحية.. نور لـ"صلاح عبدالله": سلامة قلبك يا صلوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

علقت الفنانة نور اللبنانية، على تغريدة نشرها الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على موقع "تويتر"، كشف فيها عن تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت نور "سلامة قلبك يا صلوحة"، في تعليقها على كلمات عبدالله "نزلة برد بايخة، خلتني فرخة دايخة، إحذروا برد الحر".

يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، كما يُعرض لها مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

