الأميرة شارلوت في عيد ميلادها الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 04:37 مساءً - احتقل الأمير ويليام William وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton، بالعيد الرابع لـ الأميرة الصغيرة شارلوت Charlotte، ونشر الزوجان 3 صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت لمناسبة عيد ميلادها الرابع الذي تحتفل به الأسرة الملكية.

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والتقطت كيت الصور الثلاث للأميرة، التي تأتي في الترتيب الرابع لولاية عرش بريطانيا، في حدائق قصر كينسينغتون بوسط لندن، وفي منزل العائلة في نورفولك بشرق انكلترا.

وغالبًا ما تنشر كيت صورًا عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أبنائها.

وتشهد العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة، احتفالات بأعياد ميلاد عدد من أفرادها، حيث تم الاحتفال بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين، أي بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الثالث والتسعين.

فيما تنتظر الأسرة الملكية ، ولادة أول طفل لـ الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل Meghan Markel، اذا لم يكن قد وُلد بالفعل .

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