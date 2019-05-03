شاهد: خالد سليم يصدم جمهوره بإعلان إصابته بورم على الأحبال الصوتية

صارح الفنان والمطرب المصري خالد سليم، لأول مرة، جمهوره بسر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية. وخلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج “معكم” على قناة “CBC”، قال الفنان خالد سليم إن ابتعاده عن الغناء والساحة الفنية يرجع لأسباب صحية مرتبطة بمنطقة حساسة للغاية كادت أن تقضي على مستقبله. وأكد خالد سليم، أن المرض هو من حرمه من الظهور والتواجد على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وسط حالة من التوتر والخوف التي سيطرت عليه بشكل كبير خوفًا على مستقبله الفني.

ولفت الفنان المصري إلى أنه أصيب بورم عبارة عن «كيس دهنى» على أحباله الصوتية، موضحا أن الورم تم استئصاله نهائيا بعد التأكد من أنه ورم حميد. وأشار سليم إلى أن الورم أقر على أحباله الصوتية حتى وصل الأمر على عدم قدرته على النطق لمدة 20 يوما كاملة وسط حالة من العلاج الصعبة للغاية. وأوضح أن إصابته كانت حساسة جدًا، أثرت أيضًا على حالته النفسية والمعنوية، مؤكدًا أن التعليمات الطبية وصلت إلى حد منعه من الكلام وممارسة أي ألعاب رياضية أو القيام بأي مجهود. وأشار إلى أن العلاج أصابه بالسمنة وزيادة الوزن، وقفز وزنه من 103 كيلو كوزن مثالى له إلى 124 كيلو، بعد تناول أدوية بها مادة الكورتيزون، التي أدت إلى زيادة وزنه نظرا لاحتباس الماء فى جسده.