شاهد: نانسي عجرم تكشف سرْ نجوميتها.. وطريقة مُعاقبتها لبناتها

في أول ظهور لها على جمهورها بعد وضع مولودتها الثالثة “ليا”، كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، سرْ نجوميتها ونجاحها الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن محبة الجمهور أساس أي نجاح. وأكدت نانسي عجرم، التي حلت ضيفةً على الحلقة الختامية ببرنامج “لهون وبس”، الذي يُقدمه الإعلامي والفنان هشام حداد عبر شاشة الـ”ال بي سي”، أن بعض أغنياتها ضمن ألبومات غنائية تعرضت للظلم دون أن تذكر أغاني محددة.

وكشفت عجرم، عن علاقتها ببناتها، وكيف تعاملهن، قائلة: “لطيفة جدًا معهن وبدلعهن كتير، وفي الوقت نفسه صارمة جدًا معهن وأعاقبهنّ في حال وقوعهن في خطأ”. وأشارت إلى أن العقاب يكون بالحرمان من شيء يحبونه، مثل “اليوتيوب”، معللًة ذلك بأنها تريد أن تعلمهن أن في الحياة لكل خطأ عقاب. وأوضحت أن علاقة زوجها الدكتور فادي الهاشم ببناتها يسودها الحوار والتفاهم والهدوء.