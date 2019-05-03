بالصور.. منيب باند يحيى حفلًا جديدًا بساقية عبد المنعم الصاوى

أحيا الفريق الغنائى "منيب باند" حفلًا غنائيًّا جديدًا بساقية عبد المنعم الصاوى بعنوان "السهر والحكاية والحواديت" مساء أمس الخميس. شهد الحفل عدة مفاجآت منها مشاركة الفنان محمد قماح والمطرب والملحن مصطفى شوقى. قدم الفريق بصحبة ضيوف الحفل مجموعة من أغنيات الراحل أحمد منيب ومنها "طلب القهوة والحب له صاحب ويا حلوة شيلى النظارة لـ "صادق قلينى" والليلة يا سمرة وشبابيك" وشارك مصطفى شوقى الفريق فى أغنية "الحب بحر مالوش آخر" و"صدقنى يا صاحبى" قدمها معهم محمد القماح. "طلب القهوة والحب له صاحب ويا حلوة شيلى النظارة لـ "صادق قلينى" والليلة يا سمرة وشبابيك" وشارك مصطفى شوقى الفريق فى أغنية "الحب بحر مالوش آخر" و"صدقنى يا صاحبى" قدمها معهم محمد القماح. يذكر أن فرقة "منيب باند" تأسست فى عام 2010، وتقدم أعمال الفنان الراحل أحمد منيب والتى تغنى بها كثير من المطربين أمثال محمد منير وحميد الشاعرى وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق، وتقدم الفرقة أيضًا أعمالًا للفنان الراحل أحمد منيب لم يسبق لها أن تغنى بها أحد من قبل وتقدمها الفرقة من خلال الأصوات الموجودة فى الفريق. Advertisements

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