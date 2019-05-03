غدًا.. رامي صبري يحيي حفلًا لطلاب أكاديمية الفنون

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا، غدا السبت، داخل أكاديمية الفنون بالهرم، بعدما اتفق معه رئيس الأكاديمية الدكتور أشرف زكي، لتقديم حفل للطلبة ضمنحفلات أعياد شم النسيم، وقبل حلول شهر رمضان الكريم، وهو الحفل الذي يقدمه رامي صبري دون
يقام الحفل في الأرض الجديدة بأكاديمية الفنون، بينما سيكتفي الحضور لطلبة أكاديمية الفنون فقط، بينما يبدأ الحفل في السابعة مساء، ويقدم رامي من خلاله مجموعة من أغنياته الشهيرة والمعروفة.
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