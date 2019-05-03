مخرج "البرنسيسة بيسة" يواصل تصوير العمل لـ رمضان

يواصل المخرج أكرم فريد، تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عزالدين، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
وتجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيشفي إيطاليا ويقع في حب "بيسة" الفنان أمير المصري وهو ابن الفنانة بوسي أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين
ويذكر أن "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عزالدين، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.
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