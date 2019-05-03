شاهد.. شيرين تكسر حاجز المليون الثالث بأغنية "يا بتفكر يا بتحس"

كسرت المطربة شيرين عبد الوهاب حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها "يا بتفكر يا بتحس"، الخاصة بمسلسل "خمسة ونصف"، وذلك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، قدمتها شيرين باللهجة اللبنانية، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جيمي حداد، مهندس صوت

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بالرياض، بأحد الفنادق الكبرى، برعاية اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية

شاهد كليب يا بتفكر يا بتحس كامل من هنا...



"يوتيوب".يشار إلى أن أغنية "يا بتفكر يا بتحس"، قدمتها شيرين باللهجة اللبنانية، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جيمي حداد، مهندس صوتمحمد مقهور.يذكر أن شيرين عبدالوهاب أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بالرياض، بأحد الفنادق الكبرى، برعاية اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

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