هادي الجيار يواصل تصوير "قمر هادي" لـ رمضان

يواصل الفنان هادي الجيار، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ويشار إلى أنه تدور أحداث العمل حول (هادي أبو المكارم) الذي يجد نفسه فاقدًا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومعمرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا.
ويذكر أن "قمر هادي" يشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة، كل من داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، مؤمن نور، هاجر عفيفي، آية سماحة، محمد علاء، عزوز عادل، هايدي رفعت، كريم سرور ياسمين رحاب عرفة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي.
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