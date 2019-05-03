الليلة.. أحلام ضيفة آخر حلقات برنامج "الزمن الجميل"

تحل المطربة أحلام الليلة ضيفة شرف على الحلقة الختامية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "الزمن الجميل"، على خشبة مسرح أبوظبي الوطني، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

الإمارات.

ومن المقرر أن تقدم أحلام على المسرح باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بالإضافة لدويتو غنائي يجمعها بإحدى متسابقي البرنامج المتأهلين،

ضمن فقرة تُعد لأول مرة بمناسبة الختام.

يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية "أبرحل"، التي طرحتها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات حسن عبدالعزيز‬⁩، ألحان‬⁩ ⁧‫ياسر بوعلي،‬⁩ ⁧‫توزيع‬⁩ عصام الشرايطي‬⁩، ⁧‫المكس‬⁩ ⁧‫جاسم محمد‬⁩، ⁧‫إيقاع‬⁩ ⁧‫ابراهيم حسن‬⁩.