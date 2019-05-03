خاص الفن- محاولات صلح فاشلة بين أنغام وأصالةالموت يغيّب حنان كمال شقيقة الزميلة إيمان بعد صراع مع...

ميرنا وليد - بيروت - صداقة قوية جمعت بين الفنانتين ​أنغام​ و​أصالة​ طوال السنوات الماضية وهو ما جعل الكثيرون يحاولون السعي للصلح بينهما بعد القطيعة عقب اعلان انغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم خاصة وأن طليقته ياسمين هي ابنة شقيقة طارق العريان زوج الفنانة السورية.

وقد علم موقع "الفن" بأن محاولات الصلح بدأت بتدخل فنانة مقربة لأنغام واصالة حيث وافقت أنغام بشكل مبدئي خاصة وأنها لا ترى فيما قامت به مشكلة خاصة وأنها تزوجت عن حب إلا ان اصالة اصرت على رفضها للأمر.

ايضا خلال لقاءهما سويا في أحد الحفلات الغنائية مؤخرا حاول احد منظمي الحفل أن يدعوهما للصلح لكن باءت المحاولة بالفشل ايضا ، وأخيرا فقام أحد المقربين لهما بالجمع بينهما مرة أخرى في لقاء حاولت انغام ان تتعامل فيه بشكل طبيعي إلا ان اصالة بمجرد رؤيتها لأنغام فضلت الانسحاب من الموقف واصرت على عدم الصلح.